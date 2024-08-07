Lokantadaki patlamada ikizini kaybeden genç kızın hüzünlü doğum günü

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Duygu Bağ, neredeyse her gün ikizinin mezarını ziyaret ediyor. Dilek Bağ'ın kabrine konulan duvağı öpen ikizi Duygu, kardeşinin mezarını çiçeklerle donatıyor.

Duygu Bağ, AA muhabirine, 8 Ağustos 2000'de doğduklarını belirterek, doğumlarından patlama gününe kadar her anı birlikte geçirdiklerini anlattı. Bu yaşa kadar tüm doğum günlerini ikiziyle beraber kutladıklarını ifade eden Bağ, ondan ayrı olduğu için yalnız kaldığını dile getirdi.

Mardin'den İzmir'e 11 sene önce geldiklerini kaydeden Bağ, ailelerinin maddi durumu nedeniyle 7. sınıfa kadar okuyabildiklerini ifade etti. Bağ, kardeşiyle "çalışıp aileye bakma" kararı aldıklarını ve babasının işlettiği markette çalıştıklarını söyledi.

Marketin "İkizler" adını taşıdığına dikkati çeken Bağ, "Bu marketin de bir anlamı kalmadı benim için. İçine girince üstüme geliyor duvarlar. Çok zorluyor beni. Bir an önce marketin satılmasını ve buradan gitmeyi istiyorum." diye konuştu.

- "Kardeşimle olan hayallerim yarım kaldı"

Bağ, marketlerinde de zeytin olmasına rağmen kardeşinin canının başka bir marketteki zeytini çektiğini, zeytin almak için dışarı çıktığı sırada patlamanın yaşandığın belirterek, şöyle konuştu:

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"Onu çok özledim. Çünkü biz onunla yaşadık. Onun öldüğüne inanamıyorum, hiçbir kuvvet de inandıramaz. Benim devletimden tek isteğim kardeşimin kanını yerde bırakmasın. Bir kere gelse de sımsıkı sarsam onu, birlikte sımsıkı sarılıp uyumak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kardeşimle olan hayallerim yarım kaldı. Ben şimdi o hayalleri tek başıma nasıl yüklenebileceğim ki? Yüküm ağır, annem ağlıyor, umutsuz, durdurmaya çalışıyorum. Babam üzülüyor. Yurt dışına gidip güzel bir hayat kurmak istiyorduk. Çok güzel hayallerimiz vardı bizim orada. 'Biz evlenmeyeceğiz, ömür boyu annemizle babamıza bakacağız' diyorduk."

Patlamada ikizinin cep telefonunun kaybolduğunu belirten Bağ, telefonda ondan hatıra fotoğraflar olduğunu, bulunup teslim edilmesini beklediğini söyledi.

Bağ, patlamayla ilgili sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran'da sanayi tipi tüpün patlaması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.