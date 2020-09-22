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Kadın - Aile Lokanta usulü mercimek çorba tarifi
Kadın - Aile

Lokanta usulü mercimek çorba tarifi

Kolay mercimek çorba tarifi | Çorba denildiğinde milyonlarca kişinin aklına ilk gelen lezzet hiç kuşkusuz mercimek çorbasıdır. Bu geleneksel çorbayı lokantalarda servis edildiği gibi yapmak isteyenler ise internette sık sık lokanta usulü mercimek çorbası | mercimek çorbası nasıl yapılır | süzme mercimek tarifi konularını araştırıyor. Peki, lokanta usulü mercimek çorbasını nasıl hazırlanıyor?

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:43:00 -
Lokanta usulü mercimek çorba tarifi

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte çorbalara ilgi de arttı. İçinizi ısıtacak, damakları şenlendirecek bir çorba tarifi arayanlar ise lokanta usulü mercimek çorbasının nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, lokanta usulü mercimek çorbası için hangi malzemeler gerekli?

Lokanta usulü mercimek çorba tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Nane
  • Kimyon
  • 6 su bardağı su

Lokanta usulü mercimek çorba nasıl yapılır?

Çorbaya hazırlamaya soğan, havuç ve patatesi doğrayarak başlayın.

Bir yemek kaşığı tereyağını tencereye alın.

Tencereye soğanları alıp kavurun.

Ardından sarımsak, patates ve havuçları da tencereye ekleyin ve birkaç dakika soteleyin.

Mercimeği ekleyip kavurmayı sürdürün.

Tencereye sıcak suyu ekleyin.

1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı unu tavada kavurun.

Kavrulan unu çorbaya karıştırarak ekleyin.

Son olarak tuz ve baharatları ekleyip çorbayı kaynamaya bırakın.

Tüm malzemeler yumuşadığında çorbayı blendardan geçirin.

Arzu ederseniz çorbanızı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

 

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