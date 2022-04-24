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Yemek Tarifleri Lokanta usulü kavurma tarifi nasıl yapılır? Bayram sofralarınız için kolay lokum gibi kavurma tarifi
Yemek Tarifleri

Lokanta usulü kavurma tarifi nasıl yapılır? Bayram sofralarınız için kolay lokum gibi kavurma tarifi

Şahane kavurma tarifi sizlerle... Lokanta usulü dana kavurma

Yeniakit Publisher
2022-04-24 11:17:00 - 2022-04-24 11:20:39
Lokanta usulü kavurma tarifi nasıl yapılır? Bayram sofralarınız için kolay lokum gibi kavurma tarifi

Lokanta usulü kavurma tarifi

Lokanta usulü kavurma tarifi için malzemeler

  • 500 gr dana kuşbaşı
  • 1 büyük soğan
  • 2 büyük havuç
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • Tuz

Lokanta usulü kavurma tarifi nasıl yapılır?

Hazır aldığımız kuşbaşı etimizi biraz daha küçük parçalara bölelim yada bu işlemi kasabada yaptırabilirsiniz. Eti önce kendi suyunu salıp çekene kadar kavuralım  Suyu bitince tekrar sıcak su ilavesi yapıp (sakın soğuk su eklemeyin et sertleşir) İyice yumuşayana kadar pişirelim, ben düdüklü tencere kullandım. Suyunu siz ayarlayın. Çünkü sonra bu suyu kullanacağız. Başka bir tencerede tereyağ ve sıvı yağı alıyoruz . Eriyince 2 adet minik doğranmış havucu katıyoruz ve rengi yağa geçene kadar çeviriyoruz . Şimdi burası önemli havuçları tencereden geri alıyoruz. Çünkü bu yemekte salça kullanılmıyor yemeğin rengini havuçlar veriyor sonra yağımıza rendelenmiş 1 soğan ilave edip kavuruyoruz . En son eti suyuyla birlikte tencereye alıyoruz . Tuzunuda ayarlıyoruz.

Bu şekilde kapağı kapatıp kısık ateşte 15 dk pişiriyoruz, orijinal de baharat pişerken yok servis esnasında isteğe kalmış bu yemeği eşlerimiz bilir .Çünkü lokanta usulü dışarıda çoğunlukla onlar yemek yiyor denemek isteyenlere kolay gelsin.

 

 

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