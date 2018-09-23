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Lokanta sahibi, müşteriler tarafından tabancayla öldürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, lokanta sahibi Ersin Tetik (40), kavga ettiği 2 müşteri tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

23 Eylül 2018 Pazar 18:06
Lokanta sahibi, müşteriler tarafından tabancayla öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde, Sahil Mahallesi'ndeki et lokantasında meydana geldi. Lokantaya gelen Efkan P. ve Mustafa T. ile işletme sahibi Ersin Tetik arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Tetik, tabancayla vuruldu. Efkan P. ile Mustafa T. ise kaçtı. Ağır yaralanan Tetik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tetik, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ersin Tetik, burada doktorların tüm müdahalelerine rağman kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından yola çıkıp, Efkan P. ve Mustafa T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Efkan P. ile Mustafa T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 18:06
  1. Çanakkale
  2. Ayvacık
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