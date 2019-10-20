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Lojman, sosyal tesis ve arsalar değerinde satılacak

Taşınmazlardan 3 yılda 11.2 milyar lira gelir bekleniyor... Gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından yaklaşık 11.2 milyar lira gelir bekleniyor.

20 Ekim 2019 Pazar 10:33
Lojman, sosyal tesis ve arsalar değerinde satılacak

Hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde yer alan gelir kalemleri arasında devlete ait lojman, sosyal tesis ve arsalar öne çıkıyor. Plana göre gelecek yıl 1 milyar 200 milyon lira lojman, 981 milyon 962 bin lira arsa, 763 milyon 65 bin lira diğer taşınmaz satışı, 647 milyon 581 bin lira arazi, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 218 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 596 milyon 826 bin lira gelir öngörülüyor.

2021’de gelir en çok lojmandan

2021 yılında ise 1 milyar 320 milyon lira lojman, 1 milyar 71 milyon 963 bin lira arsa, 679 milyon 967 bin lira arazi, 669 milyon 366 bin lira diğer taşınmaz satışı, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 401 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 745 milyon 697 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor.

2022’de 4 milyarlık satış

2022’de ise 1 milyar 452 milyon lira lojman, 1 milyar 125 milyon 564 bin lira arsa, 713 milyon 965 bin lira arazi, 607 milyon 500 bin lira diğer taşınmazlar, 3 milyon lira sosyal tesis ve 1 milyon 541 bin lira diğer bina satışları olmak üzere toplam 3 milyar 903 milyon 570 bin lira gelir hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:33
  1. TBMM Başkanlığı
  2. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
  3. gelir kalemleri
  4. lojman
  5. sosyal tesis

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