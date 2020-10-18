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Ekonomi Lojistik sektöründe hedef 100 milyar doları aşmak
Ekonomi

Lojistik sektöründe hedef 100 milyar doları aşmak

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu’na hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:13:00 -
Lojistik sektöründe hedef 100 milyar doları aşmak

Genel Kurulu’nda yönetime aday olan “Geçmişten Geleceğe” ekibi, seçildikleri takdirde hayata geçirecekleri projelerini açıklayan Dr. Kayıhan Özdemir Turan, “Geçmişte yapılamayanlara değil gelecekte yapmak istediklerimize odaklanacağız” dedi. Turan, drone ile yük taşımacılığından sektörde kadın iş gücünün artırılmasına ve Türkiye’nin dış ticarette tercih ettiği ticari terimlerin değiştirilmesinden lojistik maliyetlerinin düşürülmesine kadar birçok konudaki projeleri bulunduğunu ifade etti. Turan, lojistik sektörünün büyüklüğüne dair yapılan çalışmalarda Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içerisindeki payının ortalama yüzde 13 olarak kabul gördüğünü dile getirdi. Bu varsayımdan hareketle Türkiye’deki lojistik sektörü büyüklüğünün 100 milyar doları aşması için çaba harcayacaklarını söyledi.

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