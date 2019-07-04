Lohusa şerbetinin faydaları nelerdir? Lohusa şerbeti nasıl yapılır?

Osmanlı döneminden bu yana kültürümüzün bir parçası olan lohusa şerbeti halen süre gelen bir geleneğimizdir. Doğum yapıldıktan sonra ziyarete gelen misafirlere ve lohusaya ikram edilen bu şerbet özellikle anne sağlığı son derece kıymetlidir.

Lohusa şerbetinin faydaları nelerdir?

Lohusa şerbetini ölçülü tüketmek annenin gereksiz kalori almaması adına son derece önemlidir. Lohusa şerbeti anne sütünün artmasına yardımcı olur.

Hazırlanan bu şerbet hoş kokusunu anne sütüne aktarır. Bu da bebeğin, anne sütüne bağlanmasına yardımcı olur.

Lohusa şerbeti bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Çok eski yıllarda lohusa şerbeti zatürre ve kızamık tedavisinde kullanılıyordu.

Lohusa şerbeti kaç kalori?

Bir su bardağı lohusa şerbeti 360 kaloridir. Şifa kaynağı olmasına rağmen doğum sonrası tüketiminde mutlaka ölçülü olmak gerekiyor. Bolca içilen lohusa şerbeti kilo vermeyi güçlendirir hatta doğum kilosunun üzerine çıkılmasına bile sebep olabilir. Uzmanlar, sütün artması için annenin bol bol su ve yeşil sebzeler tüketmesini öneriliyor.

Lohusa şerbeti nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

3 litre su

5 su bardağı şeker (Şeker oranını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz.)

300 gram lohusa şekeri

5 adet çubuk tarçın

20-25 adet karanfil

Su, toz şeker ve lohusa şekerini büyük bir tencereye doldurup, ocağa alın.

Suyun içerisine tarçın ve karanfilleri ekleyin.

Şerbet kaynayınca ocağın altını kısın.

Altını kıstıktan yaklaşık yarım saat sonra şerbeti ocaktan alın.

Hazırladığınız şerbete bir miktar su ekleyerek açabilirsiniz.

Böylelikle şeker oranı bir hayli azalacaktır.