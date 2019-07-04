0553 313 94 23

Lohusa şerbetinin faydaları nelerdir? Lohusa şerbeti nasıl yapılır?

Lohusa şerbeti ölçülü tüketildiğinde sağlık için olumlu yararları olan geleneksel bir içecektir. Peki, lohusa şerbeti nasıl hazırlanır?

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:47
Lohusa şerbetinin faydaları nelerdir? Lohusa şerbeti nasıl yapılır?

Osmanlı döneminden bu yana kültürümüzün bir parçası olan lohusa şerbeti halen süre gelen bir geleneğimizdir. Doğum yapıldıktan sonra ziyarete gelen misafirlere ve lohusaya ikram edilen bu şerbet özellikle anne sağlığı son derece kıymetlidir.

Lohusa şerbetinin faydaları nelerdir?

Lohusa şerbetini ölçülü tüketmek annenin gereksiz kalori almaması adına son derece önemlidir. Lohusa şerbeti anne sütünün artmasına yardımcı olur.

Hazırlanan bu şerbet hoş kokusunu anne sütüne aktarır. Bu da bebeğin, anne sütüne bağlanmasına yardımcı olur.

Lohusa şerbeti bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Çok eski yıllarda lohusa şerbeti zatürre ve kızamık tedavisinde kullanılıyordu.

Lohusa şerbeti kaç kalori?

Bir su bardağı lohusa şerbeti 360 kaloridir. Şifa kaynağı olmasına rağmen doğum sonrası tüketiminde mutlaka ölçülü olmak gerekiyor. Bolca içilen lohusa şerbeti kilo vermeyi güçlendirir hatta doğum kilosunun üzerine çıkılmasına bile sebep olabilir. Uzmanlar, sütün artması için annenin bol bol su ve yeşil sebzeler tüketmesini öneriliyor.

Lohusa şerbeti nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 3 litre su
  • 5 su bardağı şeker (Şeker oranını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz.)
  • 300 gram lohusa şekeri
  • 5 adet çubuk tarçın
  • 20-25 adet karanfil 

Su, toz şeker ve lohusa şekerini büyük bir tencereye doldurup, ocağa alın.

Suyun içerisine tarçın ve karanfilleri ekleyin.

Şerbet kaynayınca ocağın altını kısın.

Altını kıstıktan yaklaşık yarım saat sonra şerbeti ocaktan alın.

Hazırladığınız şerbete bir miktar su ekleyerek açabilirsiniz.

Böylelikle şeker oranı bir hayli azalacaktır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Değerli araziler sahiplerini bekliyor
    1. Değerli araziler sahiplerini bekliyor
    2. Karaman’da doğaya 2 bin kınalı keklik..
    3. Türkiye'de bir ilk! Faaliyete geçiyor
    4. Havalimanına ek otobüs seferi
    5. Öğrencisine en fazla harcama yapan..
    6. İran İstihbarat Bakanı ABD ile..
    7. Evkur Yeni Malatyaspor’a yayıncı..
    8. (Özel) Pamukkale’de tüm zamanların..
    9. Sürü Büyütme ve Destekleme programıyla..
    10. Sivas’ın ‘Torku’su kuruluyor
    11. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını..
    12. Batuhan Yaşar: "Dikkat! FETÖ..
    13. Hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel..
    14. Başkan Akgün: “Kıbrıs’ta bir işgal söz..
    15. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çarşı..
    16. Diyarbakırlılar kan vermek için..
    17. Grekoromen güreşçiler İspanya'da
    18. Chelsea'nin yeni teknik direktörü..
    19. Prof. İlber Ortaylı'dan çarpıcı..
    20. Büyükçekmeceli minikler belediye..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”