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Lohusa şerbeti nasıl yapılır?

Lohusa şerbeti; doğum yapan kadını tebrik etme hem de bebeğini görme amaçlı yapılan ziyaretler esnasında pişirilip gelen ziyaretçilere ikram edilen bir içecektir.

17 Temmuz 2018 Salı 17:12
Lohusa şerbeti nasıl yapılır?

MALZEMELER:

8-10 bardak su,

2 adet çubuk tarçın,

10 adet karanfil,

5 adet tane karabiber,

2 adet zencefil,

Toz şeker veya bal,

Dövülmüş ceviz,

Fındık veya badem içi,

İsteğe göre lohusa şekeri

YAPILIŞI:

Tüm baharatlar tozdan arındırılıp 2 litre suda orta derecede ocağa konulur. 20-30 dakika kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır. İsteğe göre o anda bal ilave edilir. Sıcak veya soğuk servis edilebilir. Servis edilirken dövülmüş ceviz, fındık veya badem içi şerbete eklenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 17:12
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