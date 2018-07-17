Lohusa şerbeti nasıl yapılır?

MALZEMELER:

8-10 bardak su,

2 adet çubuk tarçın,

10 adet karanfil,

5 adet tane karabiber,

2 adet zencefil,

Toz şeker veya bal,

Dövülmüş ceviz,

Fındık veya badem içi,

İsteğe göre lohusa şekeri

YAPILIŞI:

Tüm baharatlar tozdan arındırılıp 2 litre suda orta derecede ocağa konulur. 20-30 dakika kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır. İsteğe göre o anda bal ilave edilir. Sıcak veya soğuk servis edilebilir. Servis edilirken dövülmüş ceviz, fındık veya badem içi şerbete eklenebilir.

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