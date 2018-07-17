Lohusa şerbeti nasıl yapılır?
Lohusa şerbeti; doğum yapan kadını tebrik etme hem de bebeğini görme amaçlı yapılan ziyaretler esnasında pişirilip gelen ziyaretçilere ikram edilen bir içecektir.17 Temmuz 2018 Salı 17:12
MALZEMELER:
8-10 bardak su,
2 adet çubuk tarçın,
10 adet karanfil,
5 adet tane karabiber,
2 adet zencefil,
Toz şeker veya bal,
Dövülmüş ceviz,
Fındık veya badem içi,
İsteğe göre lohusa şekeri
YAPILIŞI:
Tüm baharatlar tozdan arındırılıp 2 litre suda orta derecede ocağa konulur. 20-30 dakika kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır. İsteğe göre o anda bal ilave edilir. Sıcak veya soğuk servis edilebilir. Servis edilirken dövülmüş ceviz, fındık veya badem içi şerbete eklenebilir.
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
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