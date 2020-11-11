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Aktüel Logo Yazılım, MarCom Awards’tan 5 ödülle döndü
Aktüel

Logo Yazılım, MarCom Awards’tan 5 ödülle döndü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:18:05 -
Logo Yazılım, MarCom Awards’tan 5 ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu olan Logo Yazılım, dünyanın en geniş katılımlı yaratıcılık yarışması olarak nitelendirilen MarCom Awards’tan 5 ödül aldı.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en değerli bilişim markalarından Logo Yazılım, dünyanın en geniş katılımlı yaratıcılık yarışması olarak nitelendirilen MarCom Ödülleri’nden 5’inin sahibi oldu.

Türkiye’den 7 proje ödül alırken, ödüllerin 5’ine Logo Yazılım layık görüldü. Logo Yazılım 36. yıl filmi ile Kurumsal İmaj, Dijital Pazarlama, Animasyon, e-Posta İletişimi kategorilerinde ve Anneler Günü-M.O.M 2084 filmi ile Animasyon kategorisinde Platin Ödül kazandı.

Logo Yazılım’ın 36. yıl filmi Koff Animasyon Ajansı ve kişiselleştirilmiş video üretme teknolojisi geliştiren Becloud firması ile hayata geçerken, M.O.M 2084 filmi ise Mürekkep Reklam Ajansı ile yapıldı.

Merkezi ABD’nin Dallas kentinde bulunan ve Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği-AMCP tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen MarCom Awards, iletişim ve pazarlama alanında mükemmelliği ödüllendirirken, sektör profesyonellerinin yaratıcılık, yoğun çalışma ve büyüklüğünü de değerlendiriyor.

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