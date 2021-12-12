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Ekonomi Lodos durdu tezgahlar balık doldu
Ekonomi

Lodos durdu tezgahlar balık doldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık halinde balık bolluğu yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 10:26:00 -
Lodos durdu tezgahlar balık doldu

Marmara ve Karadeniz'de lodos etkisini kaybetmesi balık tezgahlarını balıkla doldurdu. Balık haline gelen balık miktarının çok olmasının etiketlere de yansıdığını

belirten balıkçı Barış Yıldız, "Havalar iyi oldu biraz. Lodos dindi. Şu anda Karadeniz'den hamsi geliyor. Hamsinin kilosu 35 liraya düştü. Bir de bizim burada yerli

kolarit balığı geldi, kolyozun küçüğüdür, kilosu 25 liradır. Şu anda o da tezgahlarda bol. Çupra, levrekte çiftlik balıkları tanesi 35 Lira. Havalar böyle giderse balık

fiyatları biraz daha aşağı düşer. İstavrit 25 lira. Hava lodos olunca kayıkla ağ atılmıyor, balık az geliyor bu da fiyatlara yansıyor. Böyle giderse vatandaşlarımız uygun

fiyata balık yer" dedi.

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