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Teknoloji Lockheed Martin'den Çin önlemi
Teknoloji

Lockheed Martin'den Çin önlemi

Yeniakit Publisher
2023-06-13 00:49:00 -
Lockheed Martin'den Çin önlemi

ABD'li savunma devi Lockheed Martin ve çip üreticisi GlobalFoundries, savunma sistemleri için yarı iletken tedarikini güvence altına almak amacıyla işbirliği yaptıklarını ilan etti.

Lockheed Martin'den yapılan açıklamada, iki şirketin ABD'de yarı iletken üretimi ile inovasyonunu ilerletmek ve ulusal güvenlik sistemleri için yerel tedarik zincirlerinin güvenliğini ve dayanıklılığını artırmak amacıyla stratejik bir işbirliği kurduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu işbirliğinin, ABD'de çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS Yasası'nı desteklediği, kritik güvenlik sistemleri için yarı iletken tedarik zincirini güçlendireceği kaydedildi.

Ayrıca işbirliğinin Lockheed Martin'in ABD'nin rekabet gücünü ve ulusal güvenliğini artıran güvenli çözümleri daha hızlı ve uygun maliyetle üretmesini sağlayacağı vurgulanan açıklamada, şirketlerin mikroelektronik sistemlerde ve tedarik zincirlerinde kırılganlığı önlemek için GlobalFoundries'in farklılaşmış teknolojisinden ve güvenilir üretim uygulamalarından yararlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, her iki şirketin de kritik savunma sistemlerinde kullanılan yarı iletkenler için tedarik zincirini güçlendirmeye yardımcı olma kararlılıkları vurgulandı.
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