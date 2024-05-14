Lockheed Martin yeni gizli silahını paylaştı! İşte o aracı, gizli silah... Beklenmedik karar, hiç kimse beklemiyordu

Hava Kuvvetlerinin KC-46, KC-135 ve KC-10’u da içeren mevcut tanker filosu, erişim engelleme ve alan engelleme ortamlarını içeren gelecekteki savaş senaryoları için giderek daha yetersiz görülüyor. Bu, gelecekteki hava operasyonlarını destekleyecek bir sistem ailesi öngören Yeni Nesil Havada Yakıt İkmal Sisteminin (NGAS) geliştirilmesine yol açtı. Skunk Works konsepti, çekişmeli ortamlarda çalışabilen gizli bir tasarım sunarak bu zorluklara çözüm getirmeyi amaçlıyor.

YENİ UÇAK TANKERİ KONSEPTİ

Skunk Works görseli, geniş bir plan formuna ve lambda kanat özelliklerine sahip büyük kırpılmış kanatlara sahip bir tankeri ortaya çıkarıyor. Dar ön gövde ve küçük, dışa doğru eğimli dikey kuyruklar, radar izini en aza indirmeye odaklanan bir tasarımı akla getiriyor. Uçağın geniş kanatları, yakıt ikmali görevi için gerekli olan önemli miktarda yakıtı içerecek şekilde tasarlandı. Uçağın ön kısmını saran çene hattı ve merkezi olarak monte edilmiş havada yakıt ikmali bomu gibi gizlilik özellikleri, uçağın düşük gözlemlenebilir özelliklerini artırıyor.

ÇOK YÖNLÜ TANKER UÇAK

Bu yeni tanker konsepti, daha önceki Lockheed Martin tekliflerinde görülen karma kanat gövdeli gelişmiş tanker/kargo uçağı konseptleri gibi önceki tasarımlardan farklıdır. Tasarım aynı zamanda Hava Kuvvetlerinin geleneksel tankerlerden daha hayatta kalınabilir seçeneklere doğru gelişen yakıt ikmali stratejisini de yansıtıyor. Skunk Works tankeri, elektronik savaş ve ağ platformu olarak hareket etmek ve hatta kendi silahlarını ve insansız hava araçlarını fırlatmak da dahil olmak üzere potansiyel olarak birden fazla görevi yerine getirebilir.

BÜTÇE BELİRSİZLİĞİ

Bütçe belirsizlikleri ve yeni savunma harcaması sınırları Hava Kuvvetlerinin planlarını karmaşıklaştırıyor. Hizmet, NGAS gereksinimlerinin ilk analizi ve gözden geçirilmesi için fon talep etmiş olsa da, gerekli geliştirme ve satın alma fonlarının güvence altına alınması, Hava Kuvvetlerinin ötesinde daha geniş bir taahhüt gerektirecektir. Bu belirsizlik, yeni nesil tankerlere geçişteki zorlukları vurgulamaktadır. Gizli tankerlerin kullanıma sunulması, değişen tehdit ortamlarına uyum sağlamaya yönelik daha geniş bir çabanın parçasıdır. Hava Kuvvetlerinin B-2 Spirit ve B-21 Raider gibi hayalet bombardıman uçaklarını temel alan tanker konseptlerini araştırması, gelişen ihtiyaçlara yanıt olarak yenilik yapma isteğini gösteriyor. Hava Kuvvetleri tanker gereksinimlerini geliştirirken Skunk Works konsepti, daha hayatta kalabilir ve çok yönlü bir havadan yakıt ikmali filosu hedefine ulaşma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.



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