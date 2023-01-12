Lockheed Martin F-35 Lightning II özellikleri neler? F-35 hangi ülke üretiyor, parçaları nerede üretiliyor? F-35 hızı kaç km?

Acil harekat ihtiyacı kapsamında Türkiye, ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet modernizasyon kiti talep etmişti. Talebin onaylanması durumunda TUSAŞ, F-16 Blok 70 savaş uçaklarının üretimini Ankara’da gerçekleştirmeye talip.

Konuyla ilgili olarak TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ’ın bu uçakların üretimine talip olduğunu ve izin verilmesi durumunda bunları TUSAŞ tesislerinde üretmek istediklerini açıkladı. Kotil, 1980’li yıllardan itibaren Türk Hava Kuvvetleri ile müttefik ülkeler için TUSAŞ’ın 300’den fazla F-16 savaş uçağının montajını gerçekleştirdiğini vurguladı.

Türkiye’nin F-16 Blok 70 Tedarik Programı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın acil harekat ihtiyacı kapsamında Türkiye, geçtiğimiz yıl ABD’ye bir talepte bulunmuştu. Söz konusu talep, 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 Blok 40 / 50+’ın Blok 70 seviyesine modernizasyonunu içeriyor.

Acil harekat ihtiyacı talebi kapsamında ilk toplantı Aralık 2021’de, ikinci toplantı ise Şubat 2022’de gerçekleştirilmişti. Türk ve Amerikan heyetleri, son olarak 15 Ağustos 2022 tarihinde ABD’de bir araya gelmişti

F-35 hangi ülke üretiyor?

NATO ve Birleşik Krallık, İtalya, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda ve eski ortak Türkiye de dahil yakın ABD müttefiği program ortağı ülkelerden ek ödeneklerle birlikte, geliştirilmesi esas olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından finanse edilmektedir.

f-35 türkiye kaç tane aldı: Türkiye, ABD'den tedarik etmek istediği 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağının üretimine talip oldu.

MMU'nun F-35'ten ziyade ABD'nin hiç kimseye satmadığı F-22 klasmanında bir uçak

F-35 savaş uçağı fiyatı-Türkiye f-35 için ne kadar ödedi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “F-35 projesi için 1.25 milyar dolar ödeme yaptık. Eğer bu tarz yanlış bir hamle yaparlarsa uluslararası tahkim mahkemesine gideriz ve bugüne kadar yaptığımız harcamalarının geri ödemelerini isteriz” demişti. Türkiye ikisine 3.75 milyar dolar ödedi.

F-35 yakıt deposu kaç litre? F35 kaç feet?

F-35A ve F-35B'nin nispeten kısa olan 11 metre (35 ft) kanat açıklığı, ABD donanması amfibi saldırı gemileri park alanları ve taşıyıcı asansörleri içine sığacak şekilde ayarlanmıştır; F-35C'nin daha büyük kanadı daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.

F35 savaş uçağı özellikleri

F-35, görünmezlik için eğimli iki dikey dengeleyiciye sahip bir kanat-kuyruk yapılandırmasına sahiptir. Uçuş kontrol yüzeyleri, ön kenar kanatları, flaperonlar, dümenler ve tüm hareketli yatay kuyrukları (dengeleyici) içerir; öncü kök uzantıları da hava girişlerine doğru uzanır.

F-35 hızı:Tüm sürümler, tam dahili yük ile erişilebilen en yüksek 1.6 Mach hıza sahiptir.

F-35 hızı kaç km: Lockheed Martin F-35 Lightning II

F-35A: 1.081 km (584 deniz mili) F-35B: 868 km (469 deniz mili)

Amerika Birleşik Devletleri

ABD, F-22 Raptor ve F-35 Lightning II olmak üzere iki adet beşinci nesil avcı uçağı geliştirmiştir.

F-35 ve F-16 Savaş Uçakları Karşılaştırması:

F-16'nın maksimum sürati 2 mach yani yaklaşık 2100 km iken, F-35'in maksimum sürati 1.6 mach yani yaklaşık 1700 km'dir. Her iki uçakta kendi klasmanlarında oldukça iyi uçaklar. Görev tanımları birbirine yakın olmakla birlikte aslında bir yerlerde birbirinden farklı oldukları için aslında bu iki uçağın karşılaştırılması çok da doğru değildir fakat yine de niteliksel ve niceliksel olarak yapılan karşılaştırmalar ortaya böyle bir netice çıkarıyor. En son haberde: Envanterindeki CF-18 savaş uçaklarını değiştirmek için F-35'lerin A versiyonunu tercih eden Kanada, bu karar doğrultuda 88 adet F-35 için 14.2 milyar dolarlık değerinde anlaşma imzaladığı duyruldu. ABD yabancı ülke vatandaşlığı bulunan İsrailli pilotlara f-35 kullanma yasağı getirdi.