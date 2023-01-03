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Siyaset Loading çocuklarım Loading! Kılıçdaroğlu’nun 27 yıllık yatırımı tuttu
Siyaset

Loading çocuklarım Loading! Kılıçdaroğlu’nun 27 yıllık yatırımı tuttu

Yeni EYT düzenlemesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başındayken sigortalı gösterdiği çocukları da emeklilik fırsatı kazandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 14:41:00 -

EYT düzenlenmesi SSK Genel Müdürüyken erken emekli olsunlar diye çocuklarını küçük yaşta 1 ay sigortalı gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarına da yaradı. Kılıçdaroğlu, 1992-99 arası SSK Genel Müdürü iken emeklilik yaşının 60 olması gerektiğini savunuyordu ama kendi çocuklarını erken emekli olsunlar diye 14, 17 ve 19 yaşında aynı şirkette 1-2 ay sigortalı gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun çocukları 3 ila 10 yıl erken emekli olacak.

Kılıçdaroğlu'nu rezilliği Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu, "Hak, hukuk, adalet deyip, 'Duru bebeğin sigortasını siz nasıl iptal edersiniz' diye yürüyüş yaparsa Kemal Kılıçdaroğlu şaşırmamak gerekir." diye konuştu.

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