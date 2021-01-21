'Liyakat' vurgusu yapan CHP'li Seyit Torun'dan 'kadrolaşma' itirafı

Halk TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin ‘kadrolaşma’ yapacağını itiraf eden sözler sarf etti.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Halk TV’de Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu ‘Günaydın Türkiye’ programına katıldı.

CHP'li Seyit Torun'dan 'kadrolaşma' itirafı

Kerimoğlu, CHP’nin liyakat konusunda hükümete yönelik eleştirilerini hatırlatarak, partisinin bu konuda nasıl bir yol izleyeceğini sordu.

CHP’li Torun ise verdiği cevapla sosyal medyada hem eleştiri yağmuruna tutulurken hem de dalga konusu oldu. Liyakata dayalı bir çalışma uygulayacaklarını söyleyen, Torun konuşmasının devamında kendi ifadelerini çürüttü.

Torun, ‘Bu demek değil ki bizim arkadaşlarımızı, bize destek verenleri ihmal edeceğiz… Tabi ki önceliği onlara vereceğiz.’ diyerek CHP’nin liyakat konusundaki ‘hassasiyetini’ açıkça ortaya koydu.

Her fırsatta AK Parti’ye ‘liyakat’ eleştirisinde bulunan CHP’nin ekranlardan kendi ağızlarıyla yaptıkları ‘kadrolaşma’ itirafı yönetime geldikleri zaman nasıl bir yol izleyeceklerini de yeniden gösterdi.

AK Parti'nin 'liyakat' örneği

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme gerçekleştirdiği ev kadınlarından biri dört yıl önce AK Parti'ye üye olduğunu ancak 'bir işi düştüğünde' AK Parti'nin kendisine kapı aralamadığını söyleyerek AK Parti'deki liyakat gerçeğini de göstermiş oldu.

'Bunak kadın' kişisine göre değişir!

Öte yandan dün İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ile Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan arasında canlı yayında yaşanan diyalog sosyal medyada alay konusu oldu. Ayşenur Arslan'ın, 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sorusuna, Durakoğlu, "Sanmıyorum, hakaret sayılabileceğini..." diye yanıt verirken, Arslan'ın, 'Bana diyorlar' sözleri üzerine, Durakoğlu'nun 'U' dönüşü yaparak, 'O zaman hakaret olabilir" demesi dikkat çekmişti.