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Siyaset Liyakat çığırtkanlığı yapan CHP'de, Tekirdağ Şarköy Belediyesi'nde torpille işe alım!
Siyaset

Liyakat çığırtkanlığı yapan CHP'de, Tekirdağ Şarköy Belediyesi'nde torpille işe alım!

Liyakat çığırtkanlığı yapan CHP'de torpille işe alımlar tüm hızıyla devam ediyor. CHP'li Tekirdağ Şarköy Belediyesi'nde yaşanan son skandal CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat dediğimiz işin ne kadar önemli olduğunu topluma anlatmalıyız" sözlerini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:44:00 -
Liyakat çığırtkanlığı yapan CHP'de, Tekirdağ Şarköy Belediyesi'nde torpille işe alım!

Hükümeti liyakatsizlikle suçlayan CHP'de son liyakat örneği Tekirdağ Şarköy Belediyesi'nde görüldü. Personel alımı yapan CHP'li Tekirdağ Şarköy Belediyesi 90 puanlı adaylar varken, sözlü sınava; 63 puanla inşaat mühendisi, 61 puanla çevre mühendisi, 59 puanla makine mühendisi çağırdı.

CHP'li belediyede torpil 

Yönetime en büyük alternatif olan muhalefet partisinin bir ilçe belediyesi olan Tekirdağ Şarköy Belediyesi ise Eylül ayında 14 memur almak için ilana çıktı. En yüksek beş katı KPSS puanına sahip adaylar sözlü sınava alınacak. Ancak belediye yönetimi 90 KPSS puanına sahip adaylar varken sözlü sınava 63 puanla inşaat mühendisi, 61 puanla çevre mühendisi, 59 puanla makine mühendisi, 55 puanla memur çağırdı.

Tekirdağ Şarköy Belediyesi yüksek KPSS puanlı adayı hangi eksik belgeden dolayı sözlü sınava çağırdığını dahi açıklamazken telefon ve maillere ise geri dönüş yapmıyor. Adaylar, belediyenin ilanda, bazı branşlar için 50 taban puan belirlemesi yaparak zaten bu tür torpilli bir uygulama yapılacağının işaretini verdiğine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun liyakat açıklaması

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok alanda torpille işe alımların olduğu CHP'de liyakat iki yüzlülüğü devam ediyor.

Daha önce de birçok kez liyakat naraları atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Haziran 2020 tarihinde, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye'yi çıkışa götürecek bir hedefiniz var mı?" sorusuna ülkede bir yönetim krizi olduğunu söyleyerek "Sorunun temel kaynağı liyakat. 'Ben istediğim adama işi vermeliyim' diyor. Liyakat dediğimiz işin ne kadar önemli olduğunu topluma anlatmalıyız" yanıtını vermişti.

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