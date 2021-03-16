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Spor Liverpool'un yüzü deplasmanda güldü
Spor

Liverpool'un yüzü deplasmanda güldü

İngiliz devi Liverpool, Wolverhampton deplasmanında 1-0 kazanarak nefes aldı. Diogo Jota attığı golle eski takımına mağlubiyeti yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 04:28:00 -
Liverpool'un yüzü deplasmanda güldü

Premier Lig'de Liverpool, Wolverhampton'ın konuğu oldu. Ligde zor günler geçiren ve bundan önce çıktığı 7 maçta 1 galibiyet alıp 6 kez yenilen Liverpool, Molineux Ground'dan istediği sonuçla ayrıldı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Diogo Jota getirdi. Jota sezon başında Wolverhampton'dan 45 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Liverpool aldığı galibiyetin ardından 46 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı. 35 puanlı Wolverhampton ise 13. sırada yer alıyor.

Rui Patricio sakatlandı, sedyeyle oyunu terk etti

Maçın son anlarında talihsiz bir olay yaşandı. Mohamed Salah'ın gol aradığı bir pozisyonda Wolverhampton'da Conor Coady'nin dizi kaleci Rui Patricio'nun başına çarptı. Patricio yerde kalırken uzun süre tedavisi oyun alanında devam etti. Yaklaşık 10 dakikalık bekleyişin ardından Rui Patricio sedyeyle kenara alınırken yedek kaleci John Ruddy oyuna dahil oldu.

Maçın ardından Rui Patricio'nun durumuyla ilgili konuşan Wolverhampton Menajeri Nuno Espirito Santo, "Rui Patricio'nun durumu iyi, olanları hatırlıyor. Bu tip beyin sarsıntıları çok önemli ve doğal olarak çabuk endişeleniyoruz. Doğru önlemler ve müdehalelerin bilincinde olmalıyız" dedi.

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