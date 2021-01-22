Liverpool'un tarihi serisi sona erdi
Premier League'de Liverpool sahasında 68 maç sonra Burnley'e 1-0'lık skorla yenilerek mağlup oldu.
Premier League'de Liverpool'un kötü gidişi sürüyor. Anfield'de Burnley'yi ağırlayan kırmızı-beyazlılar, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Burnley'ye galibiyeti getiren golü 83'te Ashley Barnes penaltıdan kaydetti.
Ligde 5 maçtır (3 beraberlik, 2 yenilgi) kazanamayan Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool 34 puanda kaldı. Burnley ise puanını 19'a yükseltti.
Liverpool, Premier League'de sahasında 68 maç sonra mağlup oldu.
Bu süreçte 55 galibiyet ve 13 beraberlik alan son şampiyon Liverpool, Nisan 2017'deki Crystal Palace maçından sonra ligde evinde ilk kez yenildi.