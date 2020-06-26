Liverpool'un eski oyuncu ve teknik adamları, şampiyonluğu kutladı





ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'a, birçok eski yıldız oyuncusu ve teknik direktöründen tebrik mesajları geldi.

Liverpool'un altyapısında yetişen ve 1998-2015 sezonları arasında formasını giymesine rağmen şampiyonluk sevinci yaşayamayan eski yıldız futbolcusu Steven Gerrard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğu nedeniyle tebrik ediyorum. Muhteşem kadrolarıyla inanılmaz bir başarı elde ettiler. Dünya çapında bir teknik direktör ve ekibinin de bu başarıda payı çok fazla. En önemlisi, 30 yıl boyunca bu anı bekleyen taraftarları kutluyorum. Parti başlasın!" ifadelerini kullandı.

1977-1990 sezonları arasında formasını giymesinin ardından Liverpool'u 1989-90 sezonunda teknik direktör unvanıyla önceki şampiyonluğuna ulaştıran İskoç Kenny Dalglish ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "O dönem Liverpool'un bir daha şampiyon olabilmesi için 30 yıl beklemesi gerekiyor deseydim, muhtemelen ya tutuklanırdım ya da teknik direktör lisansımı elimden alırlardı." dedi.





- "Liverpool, Kloop ile ömür boyu sürecek bir sözleşme imzalamalı"





Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'tan övgüyle bahseden Dalglish, "Jürgen, Liverpool'a geldiğinden beri, özellikle son iki yıldır her şeyi yoluna soktu ve ne kadar fantastik bir teknik direktör olduğunu gösterdi. Liverpool'un sahip olduğu her başarıda en büyük pay onundur. Kulüpte çalışan herkesi takdir etti ve saygı duydu. Bu büyük başarıyı, geçen yıl da tekrarlayabilirlerdi ama o sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamladılar. Liverpool, Kloop ile ömür boyu sürecek bir sözleşme imzalamalı." değerlendirmesinde bulundu.





- "30 yılın ardından rüya gerçekleşti"





Liverpool'u 2005 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan İspanyol teknik adam Rafael Benitez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tebrikler Liverpool, 30 yılın ardından rüya gerçekleşti. Hepiniz adına çok mutluyum. Asla yalnız yürümeyeceksiniz." mesajını yazdı.

Liverpool'un eski yıldız savunma oyuncularından 66 yaşındaki Phil Thompson ise "Yeniden hak ettiğimiz zirveye ulaşmamız, çok uzun zaman aldı. Üzerinden bir nesil geçti, tam 30 yıl... Bu süreçte Şampiyonlar Ligi kupaları elde edilmesine rağmen ligi bir türlü zirvede tamamlayamadık. Bu inanılmaz başarıyı gerçekleştiren Jürgen Klopp ve öğrencilerini tebrik ediyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.





- "Bu başarıda en önemli etken, Liverpool taraftarıdır"





Liverpool'da forma giydiği 2007-11 sezonları arasında 142 maçta 81 gole imza atan eski İspanyol yıldız forvet Fernando Torres, İngiltere temsilcisinin çok iyi bir kadro ve teknik ekibe sahip olduğunu vurgulayarak, "Ama bu başarıda en önemli etken, Liverpool taraftarıdır. Çok uzun bir süre beklediniz ve sonunda hak ettiğiniz kupayı elde ettiniz." değerlendirmesini yaptı.

Liverpool formasını 2005-2014 sezonları arasında terleten İspanyol kaleci Pepe Reina "Tebrikler şampiyon. Bu harika sezonun ardından çoktan hak edilen ödül, sonunda geldi. Bu kulübe bir dönem ait olmaktan, bugünkü kadar hiç gurur duymamıştım." ifadelerini kullandı.







