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Spor Liverpool'u kalecisi kurtardı
Spor

Liverpool'u kalecisi kurtardı

Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda kalecisinin golü ile West Brosmwich'i 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 21:22:00 - 2021-05-16 21:23:23
Liverpool'u kalecisi kurtardı

Premier Lig'in 36. haftasında Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda West Bromwich ile karşılaşı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanırken, 90+5. dakikada Kırmızılar'ın kalecisi Alisson'un attığı gol maça damga vurdu.

Liverpool'u Alisson kurtardı

West Bromwich, 15. dakikada Robson-Kanu'nun golüyle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 33. dakikada Salah kaydetti. 90+5. dakikadaki son şansta ileri çıkan Alisson, kornerden golü attı ve takımına 3 puanı getirdi. West Bromwich'te milli oyuncumuz Okay Yokuşlu, ilk 11'de başladığı maçta 75 dakika sahada kalırken, Galatasaray'dan kiralanan Diagne yedek kulübesinde yer aldı.

Bu sonucun ardından Liverpool 63 puana yükseldi ve 4. sıradaki Chelsea'nin 1 puan gerisinde yer aldı. Lige veda eden West Bromwich ise 26 puanla 19. sırada kaldı. Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool deplasmanda Burnley ile karşılaşacakken, West Bromwich evinde West Ham'ı konuk edecek.

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