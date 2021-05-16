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Liverpool'dan Ozan Kabak kararı
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Spor

Liverpool'dan Ozan Kabak kararı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili karar resmen alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 16:22:00 -
Liverpool'dan Ozan Kabak kararı

Premier Lig ekibi Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın kariyeri kısa sürdü.

ngiliz The Sun'da yer alan habere göre Liverpool, Schalke'den kiralık olarak devre arasında kadrosuna kattığı Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Premier Lig'de şampiyon olamayan ve mali sıkıntılar içerisinde olan Liverpool'un Ozan Kabak için Schalke'nin istediği 18 milyon pound'luk bonservis bedelini ödemekten vazgeçti.

Haberde Liverpool'un iç transferde önceliği yedek kaleci Adrian'a vereceği ifade edildi.

Ozan Kabak, devre arasında transfer olduğu Liverpool'da 13 maça çıktı.

21 yaşındaki milli futbolcunu bonservisini elinde tutan Schalke 04, Bundesliga'da 33 yıl sonra küme düşmüştü.

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