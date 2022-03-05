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Spor Liverpool zirve takibine devam ediyor
Spor

Liverpool zirve takibine devam ediyor

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, West Ham United'ı 1-0'lık skorla devirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 23:04:00 -
Liverpool zirve takibine devam ediyor

Premier Lig'in 28. haftasında West Ham United'ı Anfield Stadı'nda ağırlayan Liverpool, 27. dakikada Sadio Mane'nin golüyle galip geldi.

Art arda 7 galibiyete ulaşan Liverpool, 63 puana çıktı ve lider Manchester City'nin 3 puan gerisinde ikincilikte yer aldı.

Dört hafta sonra mağlup olan West Ham United ise 45 puanla 5. sırada kaldı.

Öte yandan haftanın tüm karşılaşmaları sırasında taraftarlar ve futbolcular tarafından Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya destek mesajları gönderildi.

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