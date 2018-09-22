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Liverpool yoluna kayıpsız sürdürüyor

Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında Southampton'ı 3-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 20:55
Liverpool yoluna kayıpsız sürdürüyor

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de zirvenin uzağında kalan ancak Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Liverpool, bu yıl çok iyi bir başlangıç yaptı. Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, bu sezona 6'da 6 yaparak başladı.

Hafta içinde Fransız devi PSG'yi 3-2 mağlup eden Merseyside ekibi, Lig'de de Southampton'u 3-0 mağlup etti.

SALAH BU HAFTA GOL ATTI

İngiltere Premier League'in 6. haftasında Liverpool evinde Southampton'ı konuk etti. 10. dakikada Wesley Hoedt'in kendi kalesine gönderdiği topla öne geçen Liverpool, 21'de Joel Matip'le farkı 2'ye çıkardı.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah maçın skorunu 45. dakikada bulduğu golle belirledi: 3-0

Bu sonucun ardından Kırmızılar yenilgisiz serisini sürdürürken, maç fazlasıyla ilk sıraya yükseldi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 20:55
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