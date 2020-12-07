Liverpool Wolverhampton'ı farklı geçti
Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki 11. hafta maçında Wolverhampton'ı 4-0'lık skorla yendi.
Son şampiyon Liverpool, ağırladığı Wolverhampton'ı Salah'ın 24, Wijnaldum'un 58, Matip'in 67 ve Semedo'nun (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle yendi.
Puanını 24'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.
2 bin kadar Liverpool taraftarı, Mart ayından bu yana takımlarının maçını ilk kez Anfield'da izledi.