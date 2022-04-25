Liverpool - Villarreal hangi kanalda canlı
Liverpool Villarreal maçı şifreli kanalda mı? Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villarreal'i konuk edecek. Maçı takip etmek isteyenler ise 'Liverpool-Villarreal maçı hangi kanalda?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Liverpool Villareal maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? Liverpool maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi kupasının sahibini bulmasına kısa bir adım kaldı. Devler Ligi'nde yarı final heyecanı 26 Nisan Salı akşamı başlayacak. Peki, Liverpool Villarreal maçı ne zaman?
Liverpool - Villarreal hangi kanalda canlı
Liverpool, 27 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de Villarreal'i konuk edecek. Mücadele TV 8 ve Exxen'den naklen yayımlanacak. Turun rövanşı ise 3 Mayıs Salı günü oynanacak.