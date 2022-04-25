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Spor Liverpool - Villarreal hangi kanalda canlı
Spor

Liverpool - Villarreal hangi kanalda canlı

Liverpool Villarreal maçı şifreli kanalda mı? Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villarreal'i konuk edecek. Maçı takip etmek isteyenler ise 'Liverpool-Villarreal maçı hangi kanalda?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Liverpool Villareal maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? Liverpool maçı şifresiz mi?

Yeniakit Publisher
2022-04-25 13:05:00 -
Liverpool - Villarreal hangi kanalda canlı

Şampiyonlar Ligi kupasının sahibini bulmasına kısa bir adım kaldı. Devler Ligi'nde yarı final heyecanı 26 Nisan Salı akşamı başlayacak. Peki, Liverpool Villarreal maçı ne zaman? 

Liverpool - Villarreal hangi kanalda canlı

Liverpool, 27 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de Villarreal'i konuk edecek. Mücadele TV 8 ve Exxen'den naklen yayımlanacak. Turun rövanşı ise 3 Mayıs Salı günü oynanacak.

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