Liverpool-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool-Tottenham CANLI İZLE
İngiltere Primier Lig'in 36.haftasında Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool-Tottenham maçını hangi kanal veriyor?
İngiltere Premier Lig'i yakından takip edenler Liverpool-Tottenham maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.
Liverpool-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool-Tottenham CANLI İZLE
Premier Lig'in 36.haftasında Liverpool sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele 7 Mayıs Cumartesi akşamı TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Liverpool, Premier Lig'de Tottenham'ı ağırladığı son 27 maçın yalnızca birini kaybetti. Liverpool 2011 yılının mayıs ayında oynanan maçı 1-0 kaybettikten sonra 10 maçtır Tottenham'a yenilmedi.