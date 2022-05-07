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Spor Liverpool-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool-Tottenham CANLI İZLE
Spor

Liverpool-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool-Tottenham CANLI İZLE

İngiltere Primier Lig'in 36.haftasında Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool-Tottenham maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 09:19:00 -
Liverpool-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool-Tottenham CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'i yakından takip edenler Liverpool-Tottenham maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.

Liverpool-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool-Tottenham CANLI İZLE

Premier Lig'in 36.haftasında Liverpool sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele 7 Mayıs Cumartesi akşamı TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Liverpool, Premier Lig'de Tottenham'ı ağırladığı son 27 maçın yalnızca birini kaybetti. Liverpool 2011 yılının mayıs ayında oynanan maçı 1-0 kaybettikten sonra 10 maçtır Tottenham'a yenilmedi.

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