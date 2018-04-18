Liverpool Salah'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor
Trabzonspor'un gözbebeği Abdülkadir Ömür için müthiş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz devi Liverpool, Abdülkadir Ömür’ü yakın markaja aldı. 18’lik yıldız Salah’ın veliahtı olacak.18 Nisan 2018 Çarşamba 21:20
Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Abdülkadir Ömür için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Real Madrid’in Asensio’nun Liverpool’a gitmesine izin vermemesi nedeniyle, Kırmızılılar’ın Teknik Direktörü Jürgen Klopp süper solak Abdülkadir Ömür’ü listenin tepesine yazdı. Ayrıca bir diğer İngiliz ekibi Tottenham’ın da 18 yaşındaki oyuncu için takipte olduğu öğrenildi.
Trabzonspor yönetimi, Abdülkadir için kapıyı 18 milyon eurodan açacak. (Akşam)
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