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Spor Liverpool-Rangers maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Liverpool-Rangers maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3.hafta maçında Liverpool ile Rangers karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını, hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 11:54:00 -
Liverpool-Rangers maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3.hafta maçlarıyla devam edecek. A Grubu'nda Liverpool ile Rangers karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Liverpool-Rangers maçı saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool ile Rangers bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 20.00'de başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak.

Liverpool-Rangers muhtumel 11’ler:

Liverpol: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Tsimikas; Fabinho, Thiago, Elliott; Salah, Firmino, Diaz.

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Lundstram, Davis, Jack; Tillman, Morelos, Kent.

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