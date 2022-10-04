Liverpool-Rangers maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3.hafta maçında Liverpool ile Rangers karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını, hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3.hafta maçlarıyla devam edecek. A Grubu'nda Liverpool ile Rangers karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Liverpool-Rangers maçı saat kaçta hangi kanalda?
Liverpool ile Rangers bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 20.00'de başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak.
Liverpool-Rangers muhtumel 11’ler:
Liverpol: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Tsimikas; Fabinho, Thiago, Elliott; Salah, Firmino, Diaz.
Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Lundstram, Davis, Jack; Tillman, Morelos, Kent.