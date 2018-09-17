THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Liverpool-Paris Saint-Germain maçı ne zaman saat kaçta ve maçın hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Liverpool-Paris Saint-Germain maçı için nefesler tutuldu. Liverpool-Paris Saint-Germain maçının hakemi Cüneyt Çakır. Peki Liverpool-Paris Saint-Germain maçı ne zaman saat kaçta?

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:35
Liverpool-Paris Saint-Germain maçı ne zaman saat kaçta ve maçın hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Liverpool-Paris Saint-Germain maçı için nefesler tutuldu. Liverpool-Paris Saint-Germain maçının hakemi Cüneyt Çakır. Peki Liverpool-Paris Saint-Germain maçı ne zaman saat kaçta?

Cüneyt Çakır Liverpool-Paris Saint-Germain maçında düdük çalacak.  18 Eylül 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Liverpool-Paris Saint-Germain karşılaşması Cüneyt Çakır’a emanet.

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak. 2010-2011 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9. sezonunda görev yapan Çakır, daha önce bu organizasyonda 5 kez yarı final, 2015 yılında ise Juventus-Barcelona finalini yönetti. Cüneyt Çakır, bu maç ile Şampiyonlar Ligi'nde 38. maçını yönetmiş olacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının hakemi belli oldu

Barcelona-PSV maçı saat kaçta hangi kanalda?

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:35
  1. Liverpool-Paris Saint-Germain maçı ne zaman saat kaçta ve maçın hakemi kim?
  2. cüneyt çakır
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadakanın en güzeli...
    1. Sadakanın en güzeli...
    2. Çelik'ten, Bursa adaylığı yorumu
    3. 5 büyükşehir için anket sonuçları..
    4. Avrupa Merkez Bankası, 100 ve 200`lük..
    5. İran'dan İdlib kararı!
    6. Bir kısırlık sebebi daha: İyot eksikliği
    7. Borsa İstanbul ilk yarıda düştü
    8. Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 11..
    9. Filipinler'de acı bilanço: Ölü sayısı..
    10. Bal yerine pekmez yedirin
    11. Kalbiniz için üzüm tüketin
    12. Ankara'da hareketli anlar! 5 kişiyi..
    13. Real Madrid - Roma maçı ne zaman saat..
    14. Sabra ve Şatilla katliamı unutulmuyor
    15. NATO Rusya'ya karşı madde 5'i..
    16. Zencefil müthiş bir şifa kaynağı
    17. W tipi yanlış! Düztabanlığın sebebi
    18. CHP yerel seçimde HDP ile gizli..
    19. Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman..
    20. Fatin Dağıstanlı'nın acı günü
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz