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Spor Liverpool Lig Kupası'nda finale çıktı
Spor

Liverpool Lig Kupası'nda finale çıktı

İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci maçında Liverpool, Jota'nın golleriyle Arsenal'i 2-0'lık skorla devirdi. Kırmızılar finalde Chelsea'nin rakibi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 03:54:00 -
Liverpool Lig Kupası'nda finale çıktı

İngiliz Futbol Ligi (Carabao Cup) yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Liverpool'u konuk etti.

Liverpool, Diogo Jota'nın 19 ve 79. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 yendi. Kırmızılar finalde Tottenham'ı eleyen Chelsea'nin rakibi oldu.

Arsenal'da 87 ve 90'da sarı kart gören Thomas Partey maçı tamamlayamadı.

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