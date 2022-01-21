Liverpool Lig Kupası'nda finale çıktı
İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci maçında Liverpool, Jota'nın golleriyle Arsenal'i 2-0'lık skorla devirdi. Kırmızılar finalde Chelsea'nin rakibi oldu.
İngiliz Futbol Ligi (Carabao Cup) yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Liverpool'u konuk etti.
Liverpool, Diogo Jota'nın 19 ve 79. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 yendi. Kırmızılar finalde Tottenham'ı eleyen Chelsea'nin rakibi oldu.
Arsenal'da 87 ve 90'da sarı kart gören Thomas Partey maçı tamamlayamadı.