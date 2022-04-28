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Spor Liverpool, Jürgen Klopp'la nikah tazeledi!
Spor

Liverpool, Jürgen Klopp'la nikah tazeledi!

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. 7 sezondur takımın başında bulunan Alman hoca, 1 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 19:07:00 -
Liverpool, Jürgen Klopp'la nikah tazeledi!

Liverpool'u eski günlerine döndüren Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 4 yıl daha Kırmızılar'ın başında olacak.

2026'ya kadar Liverpool'da

NTV Spor'un The Athletic'e dayandırdığı habere göre sözleşmesi 2024'te sona eren Alman çalıştırıcı, Kırmızılar ile 2026'ya kadar süren yeni kontrat imzaladı.

54 yaşındaki deneyimli teknik direktör Liverpool'un ligdeki şampiyonluk hasretine son verirken, 2 kez çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinden bir kez mutlu ayrıldı.

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