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Spor Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Spor

Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile Inter karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Liverpool-Inter maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-03-08 11:58:00 -
Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 8-9 Mart tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler ise Liverpool-Inter maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu ikinci maçlarında, 8 ve 9 Mart tarihlerinde toplam 4 karşılaşma yapılacak.

15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.

8 Mart Salı

23.00 Liverpool-Inter (İlk maç sonucu: 2-0)

23.00 Bayern Münih-Salzburg (İlk maç sonucu: 1-1)

9 Mart Çarşamba

23.00 Real Madrid-PSG (ilk maç sonucu: 0-1)

23.00 Mancester City-Sporting Lizbon (İlk maç sonucu: 5-0)

15 Mart Salı

23.00 Manchester United-atletico Madrid (İlk maç sonucu: 1-1)

23.00 Ajax-Benfica (ilk maç sonucu: 2-2)

16 Mart Çarşamba

23.00 Juventus-Villarreal (ilk maç sonucu: 1-1)

23.00 Lille-Chelsea (ilk maç sonucu: 0-2)

Liverpool-Inter maçı saat 23.00'te başlayacak. İki ekip arasında oynanan ilk maçı Liverpool 2-0 kazandı. Zorlu karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak. Ayrıca maçı Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalının web sitesi naklen şifresiz olarak yayımlayacak.

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