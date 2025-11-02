Liverpool geri döndü! Gözler Real Madrid maçına çevrildi

Anfield'da oynanan karşılaşmada Liverpool, son haftaların formda ekibi Aston Villa karşısında sahadan 2-0 galip ayrılarak kötü gidişe dur dedi. Arne Slot yönetimindeki kırmızılılar, ligde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından 3 puanla moral buldu ve puanını 18’e yükseltti.

MOHAMED SALAH'TAN TARİHİ GOL

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 45+1. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken, bu golle birlikte Liverpool formasıyla toplamda 250. golüne ulaştı. 8. sezonunu geçiren Salah, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmayı sürdürüyor. Salah, Premier Lig'de bugüne kadar 4 kez gol kralı olmuştu.

FARKI GRAVENBERCH AÇTI

Liverpool, ikinci yarıya da etkili başladı. 58. dakikada Ryan Gravenberch’in kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran kırmızılılar, bu üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ASTON VILLA SERİYİ SÜRDÜREMEDİ

Geçtiğimiz hafta Manchester City'yi mağlup ederek dikkat çeken bir performansa imza atan Unai Emery'nin takımı Aston Villa, bu hafta aynı başarıyı sürdüremedi. Maç boyunca etkili olamayan Villa, 4 maçlık galibiyet serisini Liverpool karşısında sonlandırdı ve 15 puanda kaldı.

GÖZLER REAL MADRID MAÇINDA

Liverpool, bu galibiyetin ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Kırmızılılar, 4 Kasım Salı günü milli oyuncu Arda Güler’in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.