İngiltere Premier Lig’de bugün Liverpool ile Everton karşı karşıya gelecek. Bilindiği gibi iki takım da Liverpool şehrinin takımıdır ve iki takım arasında oynana maçlar için Merseyside derbisi ifadesi kullanılır. Peki, Liverpool Everton maçı ne zaman?

Liverpool-Everton derbisi saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool-Everton maçı bu akşam yani 24 Nisan Pazar akşamı saat 18.00'de başlayacak. Mücadele İctimai TV ve Sport'tan naklen yayımlanacak.