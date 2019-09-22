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Liverpool Chelsea'yi yıktı, tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücaelesinde Frank Lampard'ın takımı Chelsea ile Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool kozlarını paylaştı.

22 Eylül 2019 Pazar 21:39
Liverpool Chelsea'yi yıktı, tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Ligin 6. haftasının kapanış maçında Chelsea, sezona 5'te 5 yaparak başlayan Liverpool'u ağırladı. Alexander-Arnold'ın 14 ve Firmino'nun 30. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazanan Liverpool, galibiyet serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Chelsea'nin golünü, 71. dakikada Kante kaydetti.

Puanını 18'e çıkaran Liverpool, Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

BİR İLKİ BAŞARDI!

Liverpool, Premier League'de oynadığı ilk 6 maçı üst üste iki sezonda da kazanmayı başaran ilk takım oldu.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 21:39
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