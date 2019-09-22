Liverpool Chelsea'yi yıktı, tarihe geçti İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücaelesinde Frank Lampard'ın takımı Chelsea ile Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool kozlarını paylaştı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Ligin 6. haftasının kapanış maçında Chelsea, sezona 5'te 5 yaparak başlayan Liverpool'u ağırladı. Alexander-Arnold'ın 14 ve Firmino'nun 30. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazanan Liverpool, galibiyet serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Chelsea'nin golünü, 71. dakikada Kante kaydetti. Puanını 18'e çıkaran Liverpool, Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. BİR İLKİ BAŞARDI! Liverpool, Premier League'de oynadığı ilk 6 maçı üst üste iki sezonda da kazanmayı başaran ilk takım oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.