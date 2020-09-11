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Aktüel Liverpool Belediye Başkanı Fethiye'de tatil yapacak
Aktüel

Liverpool Belediye Başkanı Fethiye'de tatil yapacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 19:43:36 -
Liverpool Belediye Başkanı Fethiye'de tatil yapacak

MUĞLA (AA) - Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, tatil için Fethiye'ye geldi.

Dalaman Hava Limanında Fethiye Belediyesi yetkilileri tarafından karşılanan Anna Rothery, tatilini ilçede geçirecek.

Rothery'in, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve turizm sektörünün yetkilileriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Anna Rothery'nin ziyareti sırasında, Liverpool ile Fethiye'nin kardeş şehir olması, Liverpool bölgesinden Fethiye'ye daha çok turistin gelmesi için işbirliği yapılması gibi konular da değerlendirileceği bildirildi.


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