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Spor Liverpool, Arsenal'i 2 golle geçerek İngiltere Lig Kupası'nda finale kaldı
Spor

Liverpool, Arsenal'i 2 golle geçerek İngiltere Lig Kupası'nda finale kaldı

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, deplasmanda Arsenal'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 09:45:00 -
Liverpool, Arsenal'i 2 golle geçerek İngiltere Lig Kupası'nda finale kaldı

Lig Kupası yarı final ikinci maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.

Maça hızlı başlayan konuk takım, 19. dakikada Diogo Jota'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Liverpool, 77. dakikada Diogo Jota'nın attığı ikinci golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi Arsenal'den Thomas Partey 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Liverpool, Wembley Stadı'nda 27 Şubat'ta oynanacak İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile karşılaşacak.

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