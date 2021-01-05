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Spor Liverpool, 12 maç sonra yenildi
Spor

Liverpool, 12 maç sonra yenildi

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında deplasmanda Southampton'a 1-0 yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 03:00:00 -
Liverpool, 12 maç sonra yenildi

Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.

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