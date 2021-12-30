Livaneli gibi Yahya'nın mesihi de olsa olsa İmamoğlu olur

"Müzik ve edebiyat floramızın belasını vermek üzere Allah tarafından kendisine tahammül etmekle lanetlendiğimize inandığım Zülfü Livaneli, Ekrem İmamoğlu'nu, Meryem oğlu İsa gibi bir şeye benzetti" diyen Taceddin Kutay, "Daha beş ay önce Deniz Baykal'a 'tipik Sünni politikacı' diyerek, kendince hakaret eden adam tutup da Eyüp Sultan duahanına dönmek pahasına Yasin okuyarak seçim rüşveti veren İmamoğlu'na Mesih diyorsa, bu adamın katiyen dengesi bozulmuş demektir" ifadelerini kullandı. İşte Akşam gazetesinde yayınlanan ve memleketin dinlisinin de dinsizinin de, donlusunun da donsuzunun da aynı derde müptela olduğunu ortaya koyan o yazı:

"Memleketin dinlisi dinsizi, donlusu donsuzu aynı derde müptela...

Kendisini sola nispet edenler bile Mehdi Mesih meraklısı.

Bilincin altı-üstü altın çağ hedeflemekte "bir seçilmiş kul gelse de bizi kurtarsın" demekte mütemadiyen.

Daha önceleri de yazmıştım. Müzik ve edebiyat floramızın belasını vermek üzere Allah tarafından kendisine tahammül etmekle lanetlendiğimize inandığım Zülfü Livaneli -ki kendisinin siyasetten de en az müzik ve edebiyat kadar anlamadığına her bahse girerim- solcuyum molcuyum demeden Ekrem İmamoğlu'nu, hem de Hıristiyanlarca kutsal şu Adventus günlerinde, Meryem oğlu İsa gibi bir şeye benzetti.

Efendim, nefesiyle dağlar deviren uğursuz korkaklar memleketine bahar getiren bir çiçekmiş kendisi.

Olabilir, böyle bir şeye inanılabilir. Neticede ineğe tapan insanların yaşadığı bu fena âleminde, İmamoğlu'nu da bütün iş bilmezliklerinin rağmına kurtarıcı kabul edebilirsiniz.

Kimse ayıplamaz, ayıplayamaz. Neticede inanç meselesidir.

Dilerseniz İmamoğlu'nun gözlüğünün çerçevesine de tapabilirsiniz.

Gelip de ayıplayanın alnını karışlarız. İnancınızdır bu sizin.

Velakin sizi Mesih'e götüren Vaftizci Yahya'ya dikkat etmenizi salık veririm.

Daha beş ay önce Deniz Baykal'a "tipik Sünni politikacı" diyerek, kendince hakaret eden adam tutup da Eyüp Sultan duahanına dönmek pahasına Yasin okuyarak seçim rüşveti veren İmamoğlu'na Mesih diyorsa, bu adamın katiyen dengesi bozulmuş demektir.

Türkiye siyaseti beceriksiz siyasiler gördü, ahlaksızını gördü, mürtekibini gördü, gaddarını gördü... Gördü Allah gördü...

Lakin merhum Demirel'in vefatı sonrası bir Joseph Fouché'si yoktu Türkiye siyasetinin.

O açığı İmamoğlu ile kapattık şükür.

Muhalefet için de bulunmaz nimettir. Cıva gibi her kalıba giren bir aktör nihayet vitrinlerini süslemektedir.

Dilerseniz Mesih de olur. Niye olmasın?

Velakin Baykal gibi tutarlılık konusunda İmamoğlu ile kıyaslanmayacak bir kimseyi eleştirdikten sonra aynı nokta üzerinden İmamoğlu'nu methederseniz sizden Vaftizci Yahya olmaz.

En fazla İmamoğlu kadar tutarlı olduğunuzu ortaya koymuş olursunuz. Pek de parlak bir not değil.

Bu tutarlılık katsayısı ile de kurtarıcı olarak en fazla İmamoğlu'nu bulabilirsiniz.

Ne diyelim? Livaneli gibi Yahya'nın mesihi de olsa olsa İmamoğlu olur. (...)"