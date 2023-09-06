Livakovic o ödüle aday gösterildi!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Hırvatistan milli takımında sergilediği başarılı performansıyla yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü'ne aday gösterildi.
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, yılın en iyi kalecisi adayı olarak gösterildi.
Livakovic'in zorlu rakipleri
Ödül aday listesinde Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in yanı sıra Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Mike Maignan, Ter Stegen, Ederson, Emiliano Martinez, Andre Onana, Aaron Ramsdale ve Brice Samba da adaylar arasında yer aldı.