  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Livakovic o ödüle aday gösterildi!
Spor

Livakovic o ödüle aday gösterildi!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 20:40:00 -
Livakovic o ödüle aday gösterildi!

﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Hırvatistan milli takımında sergilediği başarılı performansıyla yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü'ne aday gösterildi.

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, yılın en iyi kalecisi adayı olarak gösterildi.

Livakovic'in zorlu rakipleri

Ödül aday listesinde Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in yanı sıra Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Mike Maignan, Ter Stegen, Ederson, Emiliano Martinez, Andre Onana, Aaron Ramsdale ve Brice Samba da adaylar arasında yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23