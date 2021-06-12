Lityum piller için "deniz suyu" umudu!

Lityum, modern yaşamın yaygın bir unsuru ve lityum-iyon piller nedeniyle pek çok cihaza güç sağlamaya yardımcı oluyor. Ancak kapitalizme bağlı olduğu söylenebilecek birçok faktör nedeniyle, bu değerli kaynağın önümüzdeki 60 yıl içinde kara kütlelerinde tükenmesi bekleniyor.

Neyse ki lityumun 5.000 kat daha bol bulunduğu denizler bir çözüm sağlayabilir. Ancak buradaki sorun, deniz suyunda birçok mineralin varlığı ile mücadele ederek saf lityuma ulaşmamızı sağlayacak bir yöntem geliştirmek. Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, buna yardımcı olabilecek bir yaklaşım geliştirdiler.

Energy & Environmental Science dergisinde bildirildiği üzere ekip, lityum lantan titanyum oksitten (LLTO) yapılmış seramik bir zar içeren bir elektrokimyasal hücre inşa etti. Zarlar, daha büyük, istenmeyen atomları bloke ederken lityum atomlarının geçmesine izin verebilen kristal bir yapıya sahip.

Hücreyi geliştiren doktora sonrası araştırmacısı Zhen Li yaptığı açıklamada, "LLTO zarları daha önce lityum iyonlarını çıkarmak ve konsantre etmek için hiç kullanılmamıştı" diyor.

Sistem, yaklaşık 76,3 kWh enerjinin yanı sıra hidrojen ve klor gazı yan ürünlerini kullanarak 1 kilogram lityum fosfat üretebildi. Ayrıca bu su, tatlı su sağlamak için tuzdan arındırma tesislerinde de kullanılabiliyor. Bütün bunların maliyeti dengeleyeceği düşünülüyor. Bu şekilde çıkarılan lityum, diğer elementlerin yalnızca izlerini içeriyor ve bu da onu pil üreticilerinin standartlarını karşılayacak kadar saf hale getiriyor.

Yaklaşım şu anda küçük ölçekli çalışmalarla devam ediyor ve bu nedenle, ölçeklendirilebilme kabiliyetine yönelik sorular bulunuyor. Ayrıca LLTO'nun yalnızca lityum kullanmıyor olması, aynı zamanda başka bir nadir element olan lantana ihtiyaç duyması da şimdilik cevap aranan soruların arasında yer alıyor.

Kaynak: Chip