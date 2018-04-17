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Litvanyalı Jurgita doğum gününde müslüman oldu

Kayseri'de yaşayan Litvanya vatandaşı genç kadın doğum gününde Müslüman oldu ve Sevda ismini aldı.

17 Nisan 2018 Salı 22:21
Litvanyalı Jurgita doğum gününde müslüman oldu

Kayseri'de yaşayan Litvanya vatandaşı Jurgita Kerbelyte (28), doğum gününde Müslüman oldu ve Sevda ismini aldı.

EŞİ VE AİLESİNİN YAŞAM TARZINDAN ETKİLENDİ

Kayseri'de tasarım mühendisliği yapan Jurgita Kerbelyte, 1 yıl önce gümrük işi yapan Ömer Yavuz ile hayatını birleştirdi. Evlendikten sonra eşi ve ailesinin yaşam tarzından etkilenen Kerbelyte, Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen ihtida törenine İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in yanı sıra genç kadının eşi Ömer Yavuz ve ailesi katıldı. İl Müftüsü Doç. Dr. Güven, Jurgita Kerbelyte'ye ilk olarak İslam'ın ve imanın şartlarını anlattı.

MÜSLÜMAN OLUP "SEVDA" İSMİNİ ALDI

Daha sonra Kelime-i Şehadet getiren Kerbelyte Müslüman olup, "Sevda" ismini aldı. İhtida belgesini Doç. Dr. Güven'in elinden alan Sevda'ya İngilizce Kuran-ı Kerim hediye edildi. Kerbelyte yaptığı açıklamada, Müslüman olmayı çok istiyordum. Kuran okumaya başladım. Allah'ın bir olduğunu biliyorum. Şimdi Müslüman oldum ve artık çok mutluyum dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:21
  1. Kayseri
  2. Litvanya
  3. kayseri
  4. müslüman oldu

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  • Malatyali Malatyali 15 sa önce
    Sende git chp den sıra kap yoksa siddin sene meclise giremessin ingiliz ajanı temel
  • Malatyali Malatyali 15 sa önce
    Sende git chp den sıra kap yoksa siddin sene meclise giremessin ingiliz ajanı temel
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