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Ekonomi Litvanya Büyükelçisi şok gelişme diyerek bir numaralı destinasyonumuz Türkiye dedi! Ortaya çıktı
Ekonomi

Litvanya Büyükelçisi şok gelişme diyerek bir numaralı destinasyonumuz Türkiye dedi! Ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 20:47:00 -
Litvanya Büyükelçisi şok gelişme diyerek bir numaralı destinasyonumuz Türkiye dedi! Ortaya çıktı

Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, 17 yıl önce geldiği Trabzon'un eskiye göre turizm yönünden büyük bir gelişme yaşadığını gördüğünü anlatarak, 'Litvanyalıların bir numaralı tatil destinasyonu Türkiye dedi. 'Bir numaralı destinasyonumuz Türkiye' diyerek ekledi: Büyük bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. İşte o detayları ile ilgili ilgili şok gelişme!

'Bir numaralı destinasyonumuz Türkiye' dedi ve ekledi: Büyük bir gelişme yaşandı

Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, 17 yıl önce geldiği Trabzon'un eskiye göre turizm yönünden büyük bir gelişme yaşadığını gördüğünü anlatarak, 'Litvanyalıların bir numaralı tatil destinasyonu Türkiye. Ancak Akdeniz ve İstanbul odaklı bir tatili tercih ediyorlar. Biz elçilik olarak her zaman acentelerimize yeni bölgeler tavsiye ediyoruz. Trabzon ve Karadeniz Bölgesi de alternatif tatil arayanlar için yeni bir tercih olabilir.' dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Degutis, TTSO Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz'ı ziyaret etti.

Degutis, ziyarette, 2,7 milyon nüfuslu Litvanya'nın ticaret hacminin aylık 6 milyar avro civarında olduğunu belirtti

İthal ettikleri ürünleri diğer ülkelere de ihraç ettiklerini vurgulayan Degutis, şunları kaydetti:
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"Bölgemizde, çok yönlü ticari üs olarak görülüyoruz. Ticaretimizin zaten büyük kısmı Litvanya'da üretilen ürünlerden oluşmuyor. Hangi yeni ürünler üzerinde çalışabileceğimizin araştırmasını yapıyoruz. Lojistik ticaret rotaları üzerinde çalışmalarımız var. Ukrayna'da barış elbette sağlanacak ve bunun ardından oluşacak yeni rotalar çok önemli. Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 33'ü lojistik ve ulaşım hizmetleri faaliyetlerinden oluşuyor. Bu anlamda Trabzon da tarihi ve önemli bir lojistik nokta."

Degutis, 17 yıl önce geldiği Trabzon'un eskiye göre turizm yönünden büyük bir gelişme yaşadığını gördüğünü anlatarak, "Litvanyalıların bir numaralı tatil destinasyonu Türkiye. Ancak Akdeniz ve İstanbul odaklı bir tatili tercih ediyorlar. Biz elçilik olarak her zaman acentelerimize yeni bölgeler tavsiye ediyoruz. Trabzon ve Karadeniz Bölgesi de alternatif tatil arayanlar için yeni bir tercih olabilir." ifadelerini kullandı.

Litvanya ile Türk iş insanlarını buluşturmaya çalıştıklarını belirten Degutis, "Temmuz ayında İzmir'de bir etkinlik var. Başka şehirlerde de bu tür etkinlikler yapılacak ve Trabzon da bu iller arasında yer alabilir. Litvanya, diğer Kuzey Baltık ve Avrupa Birliği ülkeleri için önemli bir çıkış kapısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kazaz ise TTSO ile Litvanya'nın Kaunas Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü olduğunu anımsatarak, Litvanya'nın stratejik konumunun farkında olduklarını ve iş birliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Trabzon'daki firmaların Litvanya'ya ihraç edecek birçok ürünü olduğunu dile getiren Kazaz, her konuda iş birliğine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

 

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