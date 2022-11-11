Litvanya ABD'den o silahı satın alacak!
Litvanya'nın 495 milyon dolar karşılığında ABD'den HIMARS hava savunma sistemi satın alması bekleniyor.
Litvanya'nın 495 milyon dolar karşılığında ABD'den HIMARS hava savunma sistemi satın alması bekleniyor.
Litvanya'nın ABD'den satın alacağı HIMARS adeti ve fiyatı belli oldu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrasında Litvanya, savunma harcamalarını artırma kararı almıştı.
Askeri alandaki bütçesini 148 milyon Euro artırmaya karar veren Litvanya, böylece 2022 gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2.52'sini savunma harcamaları kapsamında şekillendireceği belirtilmişti.
Bu kapsamda Litvanya, 495 milyon dolar karşılığında ABD'den 8 adet HIMARS sistemi satın alacak.
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, hava savunma sistemlerinin 2025 ve 2026 yıllarında teslim edileceğini söyledi.
Litvanya'nın yanı sıra Letonya ve Estonya'nın da HIMARS hava savunma sistemleri almayı düşündüğü ifade ediliyor.
Öte yandan Litvanya'nın ABD'den 300 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen uzun menzilli ATACMS füzelerin yanı sıra kısa menzilli roketler satın alacağı da bildiriliyor.
Kaynak: Mepa News