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Gündem Liste gittikçe kabarıyor! Bir ilimizde daha yeni koronavirüs kısıtlaması
Gündem

Liste gittikçe kabarıyor! Bir ilimizde daha yeni koronavirüs kısıtlaması

İstanbul ve Ankara gibi kentlerin ardından Denizli'de de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:45:00 -
Liste gittikçe kabarıyor! Bir ilimizde daha yeni koronavirüs kısıtlaması

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği toplantı sonrası yeni karar aldı. Alınan karar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu saatler dışında ise maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilmeleri kararı verildi.

Kimler muaf olacak?

Yayımlanan genelgede 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kamu görevlisi niteliğinde bulunan sağlık çalışanı, eczacı, belediye başkanları gibi görevlerde bulunanlar ile meslek odaları başkanlarının, basın kartı olan görevliler ve işletme sahipleri ve ya çalışanları aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı olanların muaf olduğu belirtildi.

Ankara ve İstanbul'da da yasak

Dün akşam saatlerinde ilk olarak Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan yeni karar açıklandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrası 65 yaş ve üstündeki vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkması yasaklandı.İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için saat 10.00­ ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkma uygulamasının, 12 Kasım Perşembe'den itibaren sosyal mesafeye uymak ve maske takmak koşuluyla 10.00­-16.00 olarak yeniden düzenlendiği duyuruldu. İstanbul'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 12 Kasım Perşembe gününden itibaren sadece saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

Balıkesir'de hem sigara yasağı hem de 65 yaş kısıtlaması

Balıkesir Hıfzıssıhha Kurulu'nca kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar alındı. Kararlara göre; sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların da saat 14.00'den sonra pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi. Ayrıca koronavirüs sebebiyle Eskişehir, Bolu, Çankırı, Bursa ve Kırklareli gibi şehirlerde de 65 yaş üstüne kısıtlamalar getirildi.

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