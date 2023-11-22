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Yaşam Liseli öğrencilerin kavgası kamerada
Yaşam

Liseli öğrencilerin kavgası kamerada

Yeniakit Publisher
2023-11-22 17:28:00 -

Antalya'da lise öğrencisi kızların kavgası kameraya yansıdı.

Antalya’da lise öğrencisi 2 kız, bir başka sınıftaki kız öğrenciyi arkadaşlarının gözü önünde saçlarından tutarak darp etti. Kimsenin ayırmadığı kavgaya dair o anlar ise diğer bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, geçtiğimiz gün Muratpaşa ilçesindeki bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi iki kız ile bir başka sınıftaki kız öğrenci ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. İki genç, tartıştıkları gencin sınıfına giderek saldırmaya başladı. Genç kızın saçlarından tutan ikili, yumruk ve tokatlarla darp etmeye başladı. Kimsenin ayırmadığı kavgada, o anlar diğer bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olayla ilgili darp edilen öğrencinin ailesinin şikayetçi olacağı öğrenildi.

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