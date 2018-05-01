Kudüs’e ziyarette bulunmuş olan Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi İmam Hatipler Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Çağrıcı ve İstanbul’da Avukatlık yapan Muhammet Fatih Vural’ın sunumlarıyla Denizli’deki Liselerde devam eden seminerlerde “Liseli gençler ilk kıblesiyle tanışıyor” projesi kapsamında Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın önemi liseli gençlere anlatılıyor.

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi İmam Hatipler Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Çağrıcı, Lise Öğrencilerine karşı yaptığı konuşmada şunları aktardı; "Mescid-i Aksa müslümanların ilk kıblesidir. Peygamberimiz ve arkadaşları 15 yıl boyunca yönlerini Mescid-i Aksa’ya kudüs’e doğru namaz kılmışlardır. Yani Mescid-i Aksa İslam’ın ilk kıblesidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa Peygamberimizin bizlere emanetidir. Kudüs, tarihi boyunca Hristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyetin başşehirlerinden biri olmuştur. Hz İsa, Hz. Musa, Hz Davut, Hz Süleyman bu şehirde bulunmuş ve bu şehirde yaşamıştır. Yani bu şehir peygamberler şehri ve dünyanın merkezidir. Dinimiz için çok önemli ve gözde şehirdir. Bu kutsal belde Hz. Ömer’in, Selahaddin Eyyübi’nin ve Osmanlı’nın himayesinde İslam şehri olunca huzur,adalet ve barış hakim olmuştur. Ne zaman Kudüs Haçlılar’ın işgaline uğramış o zaman gözyaşı ve hüzün hakim olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman, Sultan 4.Murat, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit Han Kudüs şehri için pek çok hizmette bulunmuştur. Nasıl ki Ecdadımız Kudüs’ü Mescid-i Aksamızı bir Peygamber emaneti olarak muhafaza etmiş koruyup kollamışsa bizlerde çalışarak projeler üreterek ecdadımızın emanetini korumalıyız."

Avukat Muhammet Fatih Vural ise liseli gençlere karşı yaptığı sunumda; Kudüs’ün İslam şehri olduğunu aynı zamanda tüm semavi dinlere özgürce ibadet etme imkanı sunduğunu vurgulayarak, "Bugün Mescid-i Aksa'da İsrail yönetiminin hukuksuz uygulamaları sonucu bir çok Filistinlinin ayrımcılığa maruz kaldığını" söyledi. Liselerdeki heyecanlı gençliğin Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkması gerektiğinin önemini hatırlatan Vural, "Mescid-i Aksanın özgürlüğü Liseli gençlerin derslerine verdikleri önemle doğru orantılıdır" dedi.

Seminer sonrası Kudüs’le alaklı izlenimini paylaşan bir lise öğrencisi, "Kudüs ve Mescid-i Aksa ile alakalı yapılan bu çalışma ile Kudüs’ün ne kadar önemli olduğunu kavradık. Konfransta Kudüs’ün İstanbul kadar önemli olduğunu gördüm. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

DERDİMİZ KUDÜS'E SEVDALI BİR NESİL YETİŞTİRMEKTİR



Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi Tanıtım ve Medya Komisyonu Başkanı Ekrem Çetin ise "Bizim bu seminerleri yapmamızdaki amaç milli ve manevi değerlerimizin ışığında gençlerimizin zihinlerinde Kudüs ve Mescid-i Aksa bilincinin oluşmasını sağlamaktır. Bizler Anadolu Gençlik olarak Denizli’mizde planlamış olduğumuz tüm liselere ulaşarak nefesimizin yettiğince gençliğimizi aydınlatmaya devam edeceğiz. Derdimiz Kudüs’e sevdalı bir nesil yetiştirmektir" dedi.