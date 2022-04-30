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Gündem Liseli ergenler yine yaptı yapacağını! Bunlarda fındık kadar akıl yok
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Liseli ergenler yine yaptı yapacağını! Bunlarda fındık kadar akıl yok

Burdur'da liseli öğrencilerin birbirlerini yerlerde sürükleyerek ettiği saç saça baş başa kavga, arkadaşları tarafından çekirdek çitlenerek seyredildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 14:25:00 -
Liseli ergenler yine yaptı yapacağını! Bunlarda fındık kadar akıl yok

Burdur'da liseli öğrencilerin birbirlerini yerlerde sürükleyerek ettiği saç saça baş başa kavga, arkadaşları tarafından çekirdek çitlenerek seyredildi.

 

Edinilen bilgiye göre, bir grup lise öğrencisi, Burdur Asri Mezarlık'ta toplandı. Liseli grup içerisinden 2 genç kız, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada genç kızlar yerlerde sürüklendi.

Çekirdek çitleyerek izlediler

Yere düşmelerinin ardından birbirlerinin saçlarını çekip, yumruklar atan kızları, bazı arkadaşları ise çekirdek yiyerek izledi. Mezar taşına oturup, kavgayı izleyen öğrenciler, tarafları bir süre sonra ayırmaya çalıştı. Kızları ayırmaya çalışanlar da bir ara kavgaya dahil olup, birbirlerini tekmeledi. Arkadaşlarının kavgayı ayırmasının ardından öğrenciler, dağıldı. 

 

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