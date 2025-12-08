İSKİ'nin atık suyu denize boşalttığı görüntüler ortaya çıktı

Musluklardan akan çamurlu sularla gündeme gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yeni bir çevre skandalı ortaya çıktı.

Arnavutköy ilçesi Karaburun Mahallesi'nde bulunan İSKİ Biyolojik Arıtma Tesisi'nde kaydedilen görüntüler, tesisin atık suyu arıtmadan denize boşalttığını gözler önüne serdi. Pazar sabahı çekilen videoda, tesis çıkışından güçlü bir akıntıyla denize karışan koyu renkteki atık suyun çevrede yoğun bir kirlilik oluşturduğu net bir şekilde görüldü.

"SÖYLEDİKLERİNİN TAM TERSİNİN YAŞANDIĞININ İSPATI"

Görüntüleri kaydeden vatandaş, yaşanan durumu şu sözlerle aktardı:

"Bugün günlerden pazar, saat 07.12. İSKİ'nin Karaburun Atıksu Arıtma Tesisi'nin, 'Arıttım' dediği ancak arıtmadan denize verdiği atık su, gördüğünüz gibi doğrudan denize gidiyor. 'Atıksu arıtma tesisi' diyorlar ama bu görüntüler söylediklerinin doğru olmadığının, tam tersinin yaşandığının ispatı."

SAHİL AYLARDIR TAHRİP OLUYOR İDDİASI

Karaburun mahalle sakinleri, İSKİ'nin bu ihmalinin uzun süredir devam ettiğini iddia etti. Vatandaşlar, kirliliğin aylardır sürdüğünü, gerekli müdahalenin yapılmaması nedeniyle Karaburun sahilinin adeta tahrip olduğunu belirtti.

Mahalle sakinleri, arıtılmadan denize verilen atık suyun plajları kullanılamaz hale getirdiğini, insan sağlığını hiçe saydığını ve deniz canlıları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak duruma tepki gösterdi.