Hollanda'da gökyüzünde alarm! F-35'ler apar topar havalandı
Gündem

Hollanda'da gökyüzünde alarm! F-35'ler apar topar havalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hollanda’da gökyüzünde alarm! F-35'ler apar topar havalandı

Hollanda hava sahasında kimliği belirsiz bir dronun tespit edilmesi sonrası ülkede büyük panik yaşandı. Savunma Bakanlığı, tehdidin belirlenmesi için iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandırıldığını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildikten sonra iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını açıkladı.

Hollanda hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildi. Hollanda Savunma Bakanlığı, tespit edilen dron nedeniyle iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını aktararak, dronun daha sonra Hollanda hava sahasını terk ettiğini ve acil bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Ülkedeki hava trafiğinin kesintiye uğramadığı bildirildi.

 

Bakanlık, dronun radyo veya transponder aracılığıyla hava trafik kontrolüne kimliğini açıklamadığını ifade ederek, savaş uçaklarının 24 saat boyunca hazır beklediğini ve tanımlanamayan uçakları durdurmak için dakikalar içinde havalanabileceğini vurguladı.

Olayın ardından Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-35, Volkel Hava Üssü’ne geri döndü.

